Fastweb, siamo arrivati a zero emissioni di anidride carbonica: il primato su reti fisse e mobili (Di venerdì 2 settembre 2022) L’annuncio è giunto nella giornata di ieri, Giovedì 1 Settembre: Fastweb ha dichiarato il raggiungimento del risultato di zero emissioni di anidride carbonica prodotte per le connessioni Internet gestite dalla società, sia relative al traffico mobile sia relative al traffico fisso. E punta alla completa neutralità per l’anno 2025. L’annuncio della compagnia è stato diffuso nella giornata di ieri, Giovedì 1 Settembre – ComputerMagazine.itObiettivo emissioni zero di anidride carbonica per le connessioni Internet: raggiunto. A cui si aggiunge la donazione di un milione di Euro a favore della cura ecosistemica del pianeta. Questo l’annuncio di Fastweb diffuso nella giornata di ieri, Giovedì 1 Settembre, tramite il quale la ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) L’annuncio è giunto nella giornata di ieri, Giovedì 1 Settembre:ha dichiarato il raggiungimento del risultato didiprodotte per le connessioni Internet gestite dalla società, sia relative al traffico mobile sia relative al traffico fisso. E punta alla completa neutralità per l’anno 2025. L’annuncio della compagnia è stato diffuso nella giornata di ieri, Giovedì 1 Settembre – ComputerMagazine.itObiettivodiper le connessioni Internet: raggiunto. A cui si aggiunge la donazione di un milione di Euro a favore della cura ecosistemica del pianeta. Questo l’annuncio didiffuso nella giornata di ieri, Giovedì 1 Settembre, tramite il quale la ...

petitoblu : #Fastweb il giorno 27/7 disdico contratto, per trasloco. Mi contattano e offrono trasloco gratuito (29€) e nuovo co… - marchioman : @Yaxara aperitivi (.homeip.net) era un server OpenNap (usato in genere con Lopster) interno alla rete Fastweb, che… - TooMuchNiki : Che ridere comunque siamo entrati in Svizzera e per quanto riguarda i cellulari mio padre paga chiamate/internet an… - StefaniaSaccani : Complimenti a @FASTWEB e @FASTWEBHelp da 3 settimane siamo senza internet e telefono fisso. Chiami il 192193 e dico… -