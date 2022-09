Fair play finanziario, arrivano le multe per Milan, Juve, Roma e Inter: ecco quanto dovranno pagare (Di venerdì 2 settembre 2022) La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale. L' Uefa ha sanzionato quattro club italiani per violazioni del Fair play finanziario . Si tratta di Milan , Juve , Roma e Inter . Inter, resta ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 settembre 2022) La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale. L' Uefa ha sanzionato quattro club italiani per violazioni del. Si tratta di, resta ...

FBiasin : “Fair play finanziario: multe per #Roma, #Inter, #Juve e #Milan, le prime due hanno optato per 4 anni di settlement… - Agenzia_Ansa : Stangata per 4 club italiani. L'Uefa multa Inter, Juve, Roma, Milan per fair play finanziario. Cinque milioni la sa… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Fair Play Finanziario: sanzionate Inter, Juve, Milan e Roma - juornoit : #Juorno #Inter #Juventus #Milan e #Roma multato dalla #Uefa perché hanno violato il #FairPlay finanziario fino a 35… - karda70 : RT @Anthonyc932: UEFA, violazione del Fair Play Finanziario: multati quattro club italiani! I dettagli -