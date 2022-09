Elezioni, Renzi: “Il Pd, il 26 settembre, manderà a casa Enrico Letta” (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel Pd il 26 settembre saranno bravissimi a fare l'analisi della sconfitta e a mandare a casa Enrico Letta e a dargli la colpa, anche se sono corresponsabili, afferma il senatore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel Pd il 26saranno bravissimi a fare l'analisi della sconfitta e a mandare ae a dargli la colpa, anche se sono corresponsabili, afferma il senatore L'articolo proviene da Firenze Post.

