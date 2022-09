Elezioni | attivista Lgbtq+ sale sul palco di Giorgia Meloni a Cagliari e interrompe il comizio | il botta e risposta con la leader di FdI

(Di venerdì 2 settembre 2022) Fuori programma perappena salita sulin piazza del Carmine a. Un ragazzo con la bandiera arcobaleno è infatti salito sul, avvicinandosi alladi Fdi e chiedendole dei diritti delle persone. “Ognuno vuole delle cose – ha risposto– Io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa”, sottolineando di rispettarlo pur “non essendo d’accordo” e che già in Italia esistono “le unioni civili”.ha poi continuato dicendo di rispettare “il coraggio delle persone che rivendicano quello in cui credono”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fuori programma per Giorgia Meloni a Cagliari: un attivista Lgbtq+ è salito sul palco con una bandiera arcobaleno per chiederle di garantire i diritti ... Verso le elezioni, la campagna elettorale in tempo ...