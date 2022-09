E’ l’errore più grosso che si commette in cucina | Saperlo ti farà risparmiare tanto

Leggi su topicnews

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tutte le settimane vengono gettati 529 grammi di cibo pro capite, ossia una media di 30 kg ogni anno, come spiega un report realizzato da Waste Watcher. Solo nel nostro Paese, gli sprechi alimentari hanno un costo di circa 7 miliardi ogni anno.(foto web)Tutte le settimane, nel nostro Paese si gettano, secondo un report realizzato da Waste Watcher, 529 grammi di cibo per ogni persona, per un totale di 30 kg all’anno. Ma quali sono le ragioni che portano le persone a fare tutto questo? Innanzitutto, perché non si guardano le date in cui scadono i cibi e poi, molto altro. Sprecare il cibo è un’azione immorale, soprattutto se si pensa che metà della popolazione internazionale non ha di che cibarsi. Oltre a ciò, vi sono anche conseguenze sull’ambiente e sull’economia. Basti pensare che solnel nostro Paese lo spreco di ...