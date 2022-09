Donatella Rettore | l’orribile malattia entrata nella sua vita | “Ho subito due interventi”

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 2 settembre 2022)e l’atrocesua: ecco i dettagli e le dichiarazioni fatte dalla cantante Un look stravagante e al di fuori dal comune, anni 80 ha conquistato gli spettatori divenendo una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano: stiamo parlando proprio di lei,. Tra i brani di maggiore successo possiamo ricordare Dammi una lametta che mi taglio le vene, Il Cobra non è un serpente e Splendido Splendente. Oggi, però deve affrontare unache le ha cambiato per sempre lacuriosità (foto web)Laè sempre stata considerata un’artista che ha saputo valorizzare la sua immagine tenendo presente sempre al suo ...