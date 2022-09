Cristina Kirchner, numero 2 Argentina, esce illesa da un attentato (Di venerdì 2 settembre 2022) A Buenos Aires, in Argentina, un uomo è stato arrestato per aver puntato un'arma contro la vicepresidente Cristina Kirchner nel momento in cui scendeva dalla macchina per rientrare a casa. L'uomo, che ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 settembre 2022) A Buenos Aires, in, un uomo è stato arrestato per aver puntato un'arma contro la vicepresidentenel momento in cui scendeva dalla macchina per rientrare a casa. L'uomo, che ...

repubblica : Argentina, ex presidente Cristina Kirchner si ritrova una pistola puntata in faccia da un uomo. 'Ha premuto il gril… - pauloteixeira13 : URGENTE: Cristina Kirchner, vice presidenta da Argentina, sofre tentativa de assassinato na Argentina esta noite. - julian_maxijd : Jsksjsjj mira vos que mala leche - ObsoletusH : RT @Lantidiplomatic: Plaza de Mayo. Una marea umana esprime solidarietà a Cristina Kirchner ?? Spegnete i Fake media. Passate a L'AntiDiplo… - RadioTactica : Moreau: 'Un intento de magnicidio se condena, no se discute' -