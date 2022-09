Conferenza stampa Allegri: «Sempre difficile giocare con loro. Paredes? Se gioca magari lo sapete meglio voi…» (Di venerdì 2 settembre 2022) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni: PARTITA PIU’ difficile CON LA FIORENTINA – «La partita di domani non è la più importante, la più difficile. E’ Sempre Fiorentina Juve, è Sempre difficile da giocare. Ho visto un po’ di partite della Salernitana anche: non è difficile domani ma facile con la Salernitana. Sarà importante fare risultato». Paredes TITOLARE – «La formazione devo ancora deciderla, poi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato inin vista della partita contro la Fiorentina Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato inin vista della partita contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni: PARTITA PIU’CON LA FIORENTINA – «La partita di domani non è la più importante, la più. E’Fiorentina Juve, èda. Ho visto un po’ di partite della Salernitana anche: non èdomani ma facile con la Salernitana. Sarà importante fare risultato».TITOLARE – «La formazione devo ancora deciderla, poi ...

OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di presentazione di Andrea Belotti #ASRoma | @gallobelotti - OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di fine mercato di Tiago Pinto #ASRoma - raimovie : Conferenza stampa del film BONES AND ALL #Venezia79 Luca Guadagnino, Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance - napolipiucom : Spalletti in conferenza stampa: 'La Lazio presserà alto. Ndombele gran giocatore. Su Raspadori e Kvara...… - Lorenzaccio73 : Conferenza stampa di #thiagopinto straordinaria, dirigente pazzesco! -

Pioli: 'Il Milan non è solo Leao, con Red Bird siamo in buone mani. Su mercato giovane, lista Champions e l'Inter...' Commenta per primo L'allenatore del Milan , Stefano Pioli , ha presentato così in conferenza stampa la gara che domani vedrà i rossoneri affrontare l'Inter nel derby di Milano. MERCATO - 'Il nostro è un percorso condiviso dal club e dall'area tecnica. Noi investiamo su giovani di ... Sion, presentato Mario Balotelli: "Non mi sento una star, mia reputazione è sbagliata" Nella giornata di oggi, Super Mario, classe 1990, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Non mi sento una stella. Ho gradito tanto la maniera nella quale si ... Dazn, al via 'Kick off' e 'Tutti bravi dal divano' (ANSA) - ROMA, 02 SET - Il calcio raccontato al di là dei 90 minuti di gioco: con questa premessa, Dazn rilancia - e raddoppia - i programmi ... LIVE MN - Pioli: "Con RedBird siamo in buone mani. Mai avuto paura di perdere Leao. Derby Giocheremo bene perchè siamo forti" Amici e amiche di Milannews.it, tra poco Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa a Milanello in vista del derby contro l'Inter in programma domani sera a San Siro. Grazie al ... Commenta per primo L'allenatore del Milan , Stefano Pioli , ha presentato così inla gara che domani vedrà i rossoneri affrontare l'Inter nel derby di Milano. MERCATO - 'Il nostro è un percorso condiviso dal club e dall'area tecnica. Noi investiamo su giovani di ...Nella giornata di oggi, Super Mario, classe 1990, è stato presentato ufficialmente in. Queste le sue parole: "Non mi sento una stella. Ho gradito tanto la maniera nella quale si ...(ANSA) - ROMA, 02 SET - Il calcio raccontato al di là dei 90 minuti di gioco: con questa premessa, Dazn rilancia - e raddoppia - i programmi ...Amici e amiche di Milannews.it, tra poco Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa a Milanello in vista del derby contro l'Inter in programma domani sera a San Siro. Grazie al ...