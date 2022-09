Cobra Kai 5, è ufficiale: ci sarà un grandissimo ritorno (Di venerdì 2 settembre 2022) In attesa della quinta stagione di Cobra Kai, spunta l’indiscrezione che tutti aspettavano: è ufficiale, tornerà Sono trascorse già ben 4 stagioni, da quanto Cobra Kai ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020 (dopo due anni dalla produzione statunitense. Lo spin-off e sequel della serie di film The Karate Kid, creato da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald continua ad essere un successo mediatico e cresce la trepidazione sulla stagione 5. Cobra Kai 5 locandina (Foto Instagram)Il quinto capitolo della serie sbarcherà su Netflix il prossimo 9 settembre e i fan di tutto il mondo sono già a caccia di indiscrezioni. Cobra Kai, ambientato a distanza di trent’anni dagli eventi del torneo di Karate Alla Valley del 1984, riprende le vicende e la rivalità tra Johnny Lawrence ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 2 settembre 2022) In attesa della quinta stagione diKai, spunta l’indiscrezione che tutti aspettavano: è, tornerà Sono trascorse già ben 4 stagioni, da quantoKai ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020 (dopo due anni dalla produzione statunitense. Lo spin-off e sequel della serie di film The Karate Kid, creato da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald continua ad essere un successo mediatico e cresce la trepidazione sulla stagione 5.Kai 5 locandina (Foto Instagram)Il quinto capitolo della serie sbarcherà su Netflix il prossimo 9 settembre e i fan di tutto il mondo sono già a caccia di indiscrezioni.Kai, ambientato a distanza di trent’anni dagli eventi del torneo di Karate Alla Valley del 1984, riprende le vicende e la rivalità tra Johnny Lawrence ...

NetflixIT : Settembre inizia benissimo con la quinta stagione di Skam Italia, passando per la quinta stagione di Cobra Kai e un… - xhassanv : Ralph Macchio - Cobra Kai - Gleek_1897 : stacco un pò e vado a vedere cobra kai. - Screenweek : #CobraKai Chozen in una nuova clip della Stagione 5 #CobraKaiSeason5 - 3cinematographe : Ralph Macchio rivela di aver girato alcune scene per la sesta stagione di Cobra Kai, nonostante #Netflix non abbia… -