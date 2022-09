Canoa slalom, Coppa del Mondo 2022: en plein italiano nella canoa, cinque azzurri su cinque in semifinale (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il kayak, il pomeriggio dell’ultimo atto di Coppa del Mondo di canoa slalom a La Seu d’Urgell è dedicato alla canoa. Si sono tenute le batterie in queste ore che determineranno i semifinalisti per domenica. Elena Borghi e Marta Bertoncelli sono tra le migliori 30 nell’appuntamento catalano già dalla prima prova: entrambe passano per il rotto della cuffia, con la Borghi sedicesima con Kimberley Woods in 100.27 e la Bertoncelli subito dietro in 101.08. Miglior tempo per Jessica Fox in 93.57. Positivissima la prima prova anche in campo maschile, con Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Roberto Colazingari in top 10 immediatamente: Ivaldi è terzo a soli 51 centesimi dallo sloveno Luka Bozic, avanti anche al connazionale Benjamin Savsek. Paolo Ceccon è quinto in 86.75, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il kayak, il pomeriggio dell’ultimo atto dideldia La Seu d’Urgell è dedicato alla. Si sono tenute le batterie in queste ore che determineranno i semifinalisti per domenica. Elena Borghi e Marta Bertoncelli sono tra le migliori 30 nell’appuntamento catalano già dalla prima prova: entrambe passano per il rotto della cuffia, con la Borghi sedicesima con Kimberley Woods in 100.27 e la Bertoncelli subito dietro in 101.08. Miglior tempo per Jessica Fox in 93.57. Positivissima la prima prova anche in campo maschile, con Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Roberto Colazingari in top 10 immediatamente: Ivaldi è terzo a soli 51 centesimi dallo sloveno Luka Bozic, avanti anche al connazionale Benjamin Savsek. Paolo Ceccon è quinto in 86.75, ...

zazoomblog : Canoa slalom Coppa del Mondo 2022: Stefanie Horn in corsa per il podio a La Seu d’Urgell - #Canoa #slalom #Coppa… - zazoomblog : Canoa slalom Coppa del Mondo 2022: Stefanie Horn in corsa per il podio a La Seu d’Urgell - #Canoa #slalom #Coppa… - sportface2016 : #Canoa, Coppa del Mondo 2022: in Spagna l'atto conclusivo - Coninews : Atto finale per il circuito 2022 della Coppa del Mondo di #canoa slalom. ?? Domani a La Seu d’Urgell ???? parte il we… - franconemarisa : RT @Coninews: GARANZIA DE GENNARO! ?? Continua la grande stagione di Giovanni De Gennaro! Nella tappa di Coppa del Mondo di Pau, il canoist… -