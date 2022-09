Calciomercato specchio dei tempi: se la Premier investe in tre mesi 1,3 miliardi… (Di venerdì 2 settembre 2022) Finalmente al termine la sessione estiva del Calciomercato: tirando le somme, il continente pallonaro è sempre più dominato dalla Premier League Calciomercato chiuso, almeno per ora. Non certo nelle indiscrezioni, nelle trattative e nelle sparate dei giornalisti che, ahinoi, ci tengono compagnia quotidianamente. Una sessione estiva 2022-23 che ha ancora una volta ampliato il divario nel Vecchio Continente, con la Premier League pronta a fagocitare tutto e tutti. D’altro canto sono i nudi e crudi dati a far capire una volta di più la deriva europea. Secondo i numeri del noto portale Transfermarkt, infatti, le squadre del campionato inglese hanno speso circa 2,2 miliardi di Euro che, a fronte degli incassi da circa 900 milioni, emettono una sentenza definitiva da 1,3 miliardi di saldo netto negativo tra acquisti e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Finalmente al termine la sessione estiva del: tirando le somme, il continente pallonaro è sempre più dominato dallaLeaguechiuso, almeno per ora. Non certo nelle indiscrezioni, nelle trattative e nelle sparate dei giornalisti che, ahinoi, ci tengono compagnia quotidianamente. Una sessione estiva 2022-23 che ha ancora una volta ampliato il divario nel Vecchio Continente, con laLeague pronta a fagocitare tutto e tutti. D’altro canto sono i nudi e crudi dati a far capire una volta di più la deriva europea. Secondo i numeri del noto portale Transfermarkt, infatti, le squadre del campionato inglese hanno speso circa 2,2 miliardi di Euro che, a fronte degli incassi da circa 900 milioni, emettono una sentenza definitiva da 1,3 miliardi di saldo netto negativo tra acquisti e ...

_auriiiii : RT @bella2110_: Leandro ha passato l’intero calciomercato davanti allo specchio per poter dire perfettamente JUVE e non GIUVE - angelaxjuve : RT @bella2110_: Leandro ha passato l’intero calciomercato davanti allo specchio per poter dire perfettamente JUVE e non GIUVE - micoolfilibert : RT @bella2110_: Leandro ha passato l’intero calciomercato davanti allo specchio per poter dire perfettamente JUVE e non GIUVE - AndRinal : Peccato… la “giornalista” dell’asilo di Vinovo @aliasvaughn mi aveva lanciato uno specchio/riflesso ma poi ci deve… - bella2110_ : Leandro ha passato l’intero calciomercato davanti allo specchio per poter dire perfettamente JUVE e non GIUVE -