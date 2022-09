Vicenza, trattativa col Torino per Edera (Di giovedì 1 settembre 2022) Torino e Vicenza stanno trattando per il trasferimento di Simone Edera in biancorosso. Se i due club troveranno l’accordo, l’attaccante... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022)stanno trattando per il trasferimento di Simonein biancorosso. Se i due club troveranno l’accordo, l’attaccante...

sportli26181512 : Vicenza, trattativa col Torino per Edera: Torino e Vicenza stanno trattando per il trasferimento di Simone Edera in… - ForzaVCG : RT @francGuerrieri: Trattativa #Torino-#Vicenza per il prestito di Simone #Edera ???? #calcilmercato @cmdotcom - francGuerrieri : Trattativa #Torino-#Vicenza per il prestito di Simone #Edera ???? #calcilmercato @cmdotcom - junews24com : Mancini Juve: l'attaccante è a Torino. Ore decisive per la chiusura - -