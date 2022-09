US Open 2022, Murray sfiderà Berrettini nel terzo turno. Avanzano Medvedev e Ruud, eliminato Auger-Aliassime (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ andata in archivio la giornata di incontri, validi per il secondo turno degli US Open 2022, della parte alta del tabellone maschile. Tanti incontri di rilievo tra conferme e sorprese. Qualificazione ottenuta per Matteo Berrettini: il romano (n.14 ATP), pur soffrendo non poco al cospetto del francese Hugo Grenier (n.119 del mondo), si è imposto per 2-6 6-1 7-6 (4) 7-6 (7) e nel prossimo round affronterà il britannico Andy Murray. L’ex n.1 del mondo (attuale n.51 del ranking) ha piegato con il punteggio di 5-7 6-3 6-1 6-0 l’americano Emilio Nava e si profila quindi una sfida molto interessante. Proseguono la loro corsa anche Casper Ruud, Nick Kyrgios e Daniil Medvedev. Il norvegese (n.7 del mondo) ha fatto fatica per un set contro l’olandese Tim van Rijthoven (n.117 ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ andata in archivio la giornata di incontri, validi per il secondodegli US, della parte alta del tabellone maschile. Tanti incontri di rilievo tra conferme e sorprese. Qualificazione ottenuta per Matteo: il romano (n.14 ATP), pur soffrendo non poco al cospetto del francese Hugo Grenier (n.119 del mondo), si è imposto per 2-6 6-1 7-6 (4) 7-6 (7) e nel prossimo round affronterà il britannico Andy. L’ex n.1 del mondo (attuale n.51 del ranking) ha piegato con il punteggio di 5-7 6-3 6-1 6-0 l’americano Emilio Nava e si profila quindi una sfida molto interessante. Proseguono la loro corsa anche Casper, Nick Kyrgios e Daniil. Il norvegese (n.7 del mondo) ha fatto fatica per un set contro l’olandese Tim van Rijthoven (n.117 ...

