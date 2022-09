"Una moratoria sulle bollette". La ricetta di Salvini contro i rincari (Di giovedì 1 settembre 2022) «Chiederemo una moratoria sul distacco di luce e gas, come era accaduto durante il Covid». È la richiesta di Matteo Salvini al governo per scongiurare la strage delle imprese che in questi giorni si stanno vedendo recapitare bollette stratosferiche. Ma anche per aiutare le famiglie in difficoltà. Il leader della Lega ieri mattina era a Palermo, dove ha incontrato commercianti ed esercenti. Parlando con il proprietario di un bar, che lamentava bollette triplicate, Salvini ha spiegato che la moratoria è l'unica via possibile in questo momento. «Stamattina mi sono svegliato con i messaggi di qualche industriale bresciano ad alcune famiglie che non riescono a rateizzare le bollette, ma se non paghi staccano, come a un ristorante di Roma, se non paghi staccano», ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) «Chiederemo unasul distacco di luce e gas, come era accaduto durante il Covid». È la richiesta di Matteoal governo per scongiurare la strage delle imprese che in questi giorni si stanno vedendo recapitarestratosferiche. Ma anche per aiutare le famiglie in difficoltà. Il leader della Lega ieri mattina era a Palermo, dove ha incontrato commercianti ed esercenti. Parlando con il proprietario di un bar, che lamentavatriplicate,ha spiegato che laè l'unica via possibile in questo momento. «Stamattina mi sono svegliato con i messaggi di qualche industriale bresciano ad alcune famiglie che non riescono a rateizzare le, ma se non paghi staccano, come a un ristorante di Roma, se non paghi staccano», ha ...

