Ultime Notizie – Inflazione | la top 30 dei rincari dai voli a luce e gas

Per la top 30 dei rincari sulla base dei dati dell'Inflazione, vincono i voli internazionali decollati del 128,1% su agosto 2021, al 2° posto l'Energia elettrica (libero + tutelato) che è più che raddoppiata in un anno con +102,9%, dove ancora una volta il mercato libero va molto peggio del tutelato con +135,9%, equivalente a una stangata aggiuntiva annua per una famiglia media pari a 858 euro contro un aggravio medio, tra libero e tutelato, pari a 650 euro. Medaglia di bronzo all'Olio diverso da quello di oliva (+62,8), che vince per gli alimentari e si traduce in un rincaro di 15 euro e 30 cent. E' quanto emerge dalla classifica elaborata dall'Unione Nazionale Consumatori. Al 4° posto il Gas naturale e gas di città con +62,5% che corrisponde a una maggior spesa annua pari a 362 euro. Seguono il Gasolio per riscaldamento (+43,6%), ...

