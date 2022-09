Tragedia all’oratorio | Alessia muore davanti agli amici | la città è sotto choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 settembre 2022)ad Avezzano, bimbacolpita dalla trave dell’altalena. È successo a San Pelino, frazione dellain provincia de L’Aquila, in Abruzzo, precisamente nella serata di mercoledì 31 agosto. Una bambina di 12 anni è morta mentre giocava al parco dell’oratorio, schiacciata dalla trave di un’altalena. Intorno alle 18, la struttura in legno in cuisi stava dondolando, per cause non ancora chiarite è crollata travolgendola senza lasciarle scampo. Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivati tempestivamente sul posto per cercare di rianimare la piccola.gliche hanno assistito alla terribile scena. Dopo l’incidente un infermiere ha soccorso la bambina, che poi è stata affidata alle cure degli operatori del 118, arrivati sul posto con ...