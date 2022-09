Tragedia ad Avezzano | cede trave di un' altalena morta bimba di 12 anni

(Di giovedì 1 settembre 2022) L'Aquila - Una bambina di 12nel pomeriggio ad(L'Aquila) mentre stava giocando su un'; laa cui era legata la struttura avrebbe ceduto. Inutili i tentativi di rianimazione. I Carabinieri sono sul posto. Secondo le prime informazioni, sembra che l'fosse fissata a unapoggiata su due alberi nel parco dell'oratorio in una frazione di. Lasi sarebbe spostata e cadendo avrebbe colpito la bambina. I sanitari del 118 con l'eliambulanza hanno trasportato la dodicenne al Pronto soccorso di, ma poi per la gravità delle ferite l'hanno trasferita all'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di salvarla. leggi tutto

AvezzanoTw : Tragedia di San Pelino – 3 settembre: proclamazione lutto cittadino – Città di #Avezzano #Marsica #Abruzzo… - infoitinterno : TRE INDAGATI PER LA TRAGEDIA DI AVEZZANO: PARROCO, VICESINDACO E DIRIGENTE DEL COMUNE - infoitinterno : Tragedia San Pelino, il Comune di Avezzano: “Né proprietari né gestori né competenza su area interessata” - AvezzanoTw : Tragedia di #SanPelino, addio alla piccola Alessia. Il 3 settembre i funerali: lutto cittadino ad #Avezzano, cordog… - infoitinterno : Tragedia di San Pelino. Il Comune di Avezzano è vicino alla famiglia della bambina -

"Preso atto della graveche ha colpito la Città die la Marsica tutta, con la scomparsa della piccola Alessia, vittima di un drammatico incidente accaduto nella frazione di San ...San Pelino, il Comune di: "Né proprietari né gestori né competenza su area interessata" Silenzio e commozione per l'arrivo della salma di Alessia a San Pelino (FOTO E VIDEO) Tutto ..."L'amministrazione comunale intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città di Avezzano per questo grave lutto", ha detto il vicesindaco Domenico Di Berardino. Sospesi tutti gli ...Ogni altra precisazione, infatti, è fuori luogo e fuori contesto, e si presta ad alimentare solo confusione mediatica che reca offesa al momento di dolore collettivo: questi sono i giorni del cordogli ...