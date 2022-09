Street Fighter compie 35 anni e Capcom lo festeggia alla grande con un sito dedicato

(Di giovedì 1 settembre 2022) Uno dei giochi più importanti che siano mai esistiti ha appena compiuto 35di vita, che se ci pensiamo bene non sono affatto pochi. Difatti si contano sulle dita di una mano i titoli che hanno trovato i modi e i tempi per rimanere integri dopo tantidi carriera, erientra in quella categoria di colossi che non hanno mai perso la mano al di là dei decenni passati.come ha pensato dire questo meraviglioso traguardo? Chiunque ha giocato almeno una volta a– Computermagazine.itCe lo ricordiamo il 30 agosto 1987, giorno in cui il primoraggiunse le sale giochi, dando vitaserie di, che ...

SteveBestOne : RT @inesatto: Quando finivi Street Fighter II con Zangief potevi ballare insieme a Gorbachev. - martina_prados : RT @inesatto: Quando finivi Street Fighter II con Zangief potevi ballare insieme a Gorbachev. - Sparapiglia : RT @inesatto: Quando finivi Street Fighter II con Zangief potevi ballare insieme a Gorbachev. - Iosonolagomma : RT @inesatto: Quando finivi Street Fighter II con Zangief potevi ballare insieme a Gorbachev. - altedeschillaci : RT @inesatto: Quando finivi Street Fighter II con Zangief potevi ballare insieme a Gorbachev. -

... A Nightmare on Elm(1984), A Nightmare on Elm(2010), Aakhri Adaalat (1988), Adrift (... The Dark Knight Rises (2012), The Departed (2006), The Distinguished Citizen (2016), The(...... ma anche una UT Black Jack del 2006 con disegni di Osamu Tezuka e una con grafica del 2009 dedicata alla popolarissima serie di videogiochiSNK vs. Capcom è una serie di videogame-crossover dove appaiono i personaggi delle due storiche compagnie giapponesi: il cast è principalmente attinto da The King of Fighters e Street Fighter, ma non ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...