Serie A 2022/2023, quinta giornata: calendario, programma, orari e tv

calendario, programma, date, orari e come vedere in tv e streaming la quinta giornata di Serie A 2022/2023. Primo turno di campionato quasi completamente in versione spezzatino, con due sole gare in contemporanea lunedì alle 18:30. Si parte sabato con i quattro club impegnati in Champions League: la Juventus fa visita alla Fiorentina, mentre il Napoli andrà all'Olimpico contro la Lazio. Il piatto forte di questa giornata di campionato è sembra ombra di dubbio il derby della Madonnina tra Milan ed Inter. Ecco tutto il programma della giornata.

programma
Sabato 3 settembre
15.00, Fiorentina-Juventus (DAZN)
18.00, Milan-Inter (DAZN)
20.45, Lazio-Napoli (DAZN/SKY)
Domenica 4 ...

