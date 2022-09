(Di giovedì 1 settembre 2022) Qualcuno potrebbe pensare che i tempi biblici e i costi esorbitanti per realizzare le centralisiano gli unici problemi da affrontare nel caso di un ritorno italiano all’energia dell’atomo. Questo almeno è quanto si potrebbe immaginare stando a sentire le proposte – spesso campate in aria – che vengono lanciate dai politici nostrani, più interessati a slogan con cui accalappiare qualche voto. I reattoriproduconoradioattive che non si dice mai dove interrare Peccato che la realtà sia parecchio diversa – e complicata – rispetto a quanto ce la raccontino perché gli impianti attualmente esistenti, appartenenti alla cosiddetta terza generazione, producono le famigerate. Si tratta di rifiuti di scarto del processo di produzione energetica che, stando alle conoscenze ...

LA NOTIZIA

... nel centrodestra , Matteo Salvini e Silvio Berlusconi rilanciano l'idea di investire sulle centrali di quarta generazione, che garantirebbero energia praticamente "pulita", con meno...... resta il problema della produzione diche è tutt'altro che secondario. In Italia, infatti, non siamo ancora riusciti a sistemare quelle prodotte dalle nostre quattro centraliche ... Scorie nucleari, il deposito nazionale che nessuno vuole Al momento esistono una serie di progetti ma per la loro realizzazione ci vorranno circa 10 anni. Se sul breve termine non risolve il problema del caro gas, è importante fare una riflessione per il fu ...MONTALTO DI CASTRO - I consiglieri comunali d’opposizione, di Montalto di Castro, Luca Benni, Angelo Brizi, Angelo Di Giorgio ed Elisabetta Puddu intervengono a seguito dell’ultimo consiglio comunale ...