(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) –hato oggi l’arrivo della nuova line-up diin Europa, testimoniando il costante impegno dell’azienda nella fornitura di elettrodomestici digitali sostenibili, intelligenti e dalle linee eleganti. Questa nuova line-up, che comprende la lavatrice e l’asciugatriceAi, il fornoAi eInfinite Line, farà il suo ingresso nel mercato europeo nei prossimi mesi. “sta ampliando costantemente i propri orizzonti per creareinnovativi volti a migliorare le vite dei consumatori, evolvendosi e adattandosi alle loro esigenze”, ha dichiarato Hyesoon Yang, Executive Vice President and Head of Customer ...

italiaserait : Samsung Electronics annuncia la linea 2022 dei prodotti Bespoke - ledicoladelsud : Samsung Electronics annuncia la linea 2022 dei prodotti Bespoke - fisco24_info : Samsung Electronics annuncia la linea 2022 dei prodotti Bespoke: (Adnkronos) - Samsung Electronics ha annunciato og… - fisco24_info : Samsung presenta propria vision per vita più smart e futuro sostenibile: (Adnkronos) - Samsung Electronics ha prese… - tvdigitaldivide : Samsung Electronics e Prime Video danno vita a ‘Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere” con contenuti esclu… -

Samsung Newsroom Italy

ha presentato oggi la sua vision per una vita più smart e un futuro più sostenibile. Nel corso della conferenza stampa di IFA 2022, l'azienda ha presentato la versione rinnovata ...Queste le parole di Sang Kim, SVP of Product and Marketing di: Il meglio di OnePlus OnePlus 9 Pro , in offerta oggi da Phoneshock a 538 euro oppure da eBay a 599 euro . 2 ... Samsung Electronics annuncia la linea 2022 dei prodotti Bespoke (Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato oggi l’arrivo della nuova line-up di prodotti Bespoke in Europa, testimoniando il costante impegno dell’azienda nella fornitura di elettrodomestici digi ...(Adnkronos) – Samsung Electronics ha presentato oggi la sua vision per una vita più smart e un futuro più sostenibile. Nel corso della conferenza stampa di Ifa 2022, l’azienda ha presentato la version ...