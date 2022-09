Rita Dalla Chiesa: “Silvio Berlusconi è l’uomo più carismatico d’Italia, mi ha spinto a dire sì. Penso a mio padre, spero sia orgoglioso…” (Di giovedì 1 settembre 2022) Rita Dalla Chiesa scende in campo, per dirla con una frase cara al mondo Berlusconiano. L’ex conduttrice di “Forum” figura nelle liste elettorali di Forza Italia, nel listino (blindato) in Puglia, dopo aver detto un no chiaro alla partecipazione come concorrente al “Grande Fratello Vip“. Al settimanale “Chi” confessa che a convincerla è stata proprio il Cavaliere: “Mi è arrivata la richiesta di candidarmi e, siccome la senatrice Licia Ronzulli è stata brava a convincermi, ho detto sì. Ma c’è voluto l’intervento del presidente Berlusconi. Devo ammettere che per tre volte ho detto no, ma le sue parole mi hanno spinto a dire sì. Lo conosco da anni, da quando ha fondato Fininvest. È l’uomo più carismatico d’Italia.” Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022)scende in campo, per dirla con una frase cara al mondoano. L’ex conduttrice di “Forum” figura nelle liste elettorali di Forza Italia, nel listino (blindato) in Puglia, dopo aver detto un no chiaro alla partecipazione come concorrente al “Grande Fratello Vip“. Al settimanale “Chi” confessa che a convincerla è stata proprio il Cavaliere: “Mi è arrivata la richiesta di candidarmi e, siccome la senatrice Licia Ronzulli è stata brava a convincermi, ho detto sì. Ma c’è voluto l’intervento del presidente. Devo ammettere che per tre volte ho detto no, ma le sue parole mi hannosì. Lo conosco da anni, da quando ha fondato Fininvest. Èpiù.” Una ...

repubblica : Rita Dalla Chiesa capolista per FI in Puglia: 'Io e Berlusconi abbiamo gli stessi valori, per noi la famiglia è tut… - FQMagazineit : Rita Dalla Chiesa: “Silvio Berlusconi è l’uomo più carismatico d’Italia, mi ha spinto a dire sì. Penso a mio padre,… - Mauro53475826 : @Misurelli77 Rita Dalla Chiesa dice che suo padre è contento........ - MaruleneOriglia : @EugenioCardi Quando il generale Dalla Chiesa venne assassinato, Berlusconi non era ancora sceso in politica, ragio… - ZzuCicciu : RT @DavideR46325615: Rita Dalla Chiesa sulla candidatura: 'Berlusconi mi ha convinta. Spero mio padre sia orgoglioso'. L'HA DETTO DAVVERO!… -