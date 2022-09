Renzi: Che faccio su TikTok? Sono esperto di First reaction shock (Di giovedì 1 settembre 2022) "E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu... Il primo video arriva proprio in questo momento, a 25 giorni dalle elezioni. È vero che la campagna elettorale porta tutti noi a voler trovare dei nuovi canali alternativi per dialogare e discutere": lo ha detto il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi, al suo debutto su TikTok, nello stesso giorno in cui ha fatto il suo esordio sulla piattaforma per giovanissimi anche Silvio Berlusconi.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Renzi-Che-faccio-su-TikTok-Sono-esperto-di-First-reaction-shock 20220901 video 13483256.mp4"/video"Per molti di voi - ha ammesso Renzi nel video ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 settembre 2022) "E che ci fai anche tu su? Ci mancavi solo tu... Il primo video arriva proprio in questo momento, a 25 giorni dalle elezioni. È vero che la campagna elettorale porta tutti noi a voler trovare dei nuovi canali alternativi per dialogare e discutere": lo ha detto il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo, al suo debutto su, nello stesso giorno in cui ha fatto il suo esordio sulla piattaforma per giovanissimi anche Silvio Berlusconi.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/-Che--su--di-20220901 video 13483256.mp4"/video"Per molti di voi - ha ammessonel video ...

