Prezzi alti per molto tempo La previsione dell' economista è senza speranza

Inflazione alle stelle. I Prezzi stanno lievitando un po' ovunque. E la situazione non è destinata a migliorare in breve tempo. Almeno a sentire l'opinione degli esperti del settore che prevedono il perdurare di Prezzi alti ancora per molto tempo. Come dimostrano le parole di Kenneth Rogoff, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, intervistato da La Stampa. «L'inflazione è la più alta in quarant'anni negli Usa, in settanta anni in Germania. Direi dunque che è un problema ben rilevante, sebbene qualcuno lo minimizzi ancora. Quasi certamente calerà nei prossimi 6 mesi, salvo un forte peggioramento delle tensioni in Ucraina o Taiwan. Tuttavia, anche se il tasso d'inflazione si dimezzasse in modo relativamente rapido, sarà ...

