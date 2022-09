"Pessimo gusto, così non è equo". Rita Dalla Chiesa sbotta per il doc sul fascismo (Di giovedì 1 settembre 2022) La serie tv sul generale Dalla Chiesa viene rimandata per par condicio ma a Venezia va in scena il docufilm che attacca la Meloni. L'amarezza dell'ex conduttrice e candidata di Fi: "Due pesi e due misure..." Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) La serie tv sul generaleviene rimandata per par condicio ma a Venezia va in scena il docufilm che attacca la Meloni. L'amarezza dell'ex conduttrice e candidata di Fi: "Due pesi e due misure..."

heather_parisi : Per non dimenticare chi per compiacere il potere ha dimostrato insensibilità, pessimo gusto e disprezzo delle soffe… - Antonelladames1 : RT @heather_parisi: Per non dimenticare chi per compiacere il potere ha dimostrato insensibilità, pessimo gusto e disprezzo delle sofferenz… - DeSantis1948 : RT @robypellegrini: Sembra una fiction di pessimo gusto: I #pirLetta - robypellegrini : Sembra una fiction di pessimo gusto: I #pirLetta - MoroniMirna : RT @heather_parisi: Per non dimenticare chi per compiacere il potere ha dimostrato insensibilità, pessimo gusto e disprezzo delle sofferenz… -