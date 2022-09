Oroscopo Branko di Giovedì 1 Settembre 2022 | Sagittario impaziente

Leggi su zon

(Di giovedì 1 settembre 2022) L’diper oggi,Ariete Giove e Marte sono in contatto diretto, questo per voi è un invito a nozze. Toro Collaborazioni e vecchi affari, la vostra attività è in fermento come una tempesta astrale. L’autunno alle porte annuncia cambiamenti importanti. Gemelli Luna in Scorpione segnala creatività e arte. Auguratevi di non essere chiusi. Cancro Luna in posizione magnifica per l’amore e per le questioni domestiche. Date priorità alle urgenze. Leone Non potete essere a vostro agio in una società che non esce dallo status quo, siete sempre avanti rispetto agli altri. Vergine Mercurio sempre positivo nel campo del matrimonio. Bilancia Molte strade si aprono davanti ai vostri occhi sognanti. Nel mondo del lavoro Mercurio vi rende protagonisti ...