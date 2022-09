Napoli, troppi errori sotto porta. Un arrembante Lecce frena ancora gli azzurri (Di giovedì 1 settembre 2022) 4^ Giornata di Serie AStadio: Diego Armando MaradonaMarcatori (Assist): 27’ Elmas (Politano), 31’ Colombo (Hjulmand) Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, Anguissa (40? st Simeone), Ndombele (1? st Lobotka), Politano (26? st Lozano), Raspadori (1? st Zielinski), Elmas (10? st Kvaratskhelia), Osimhen. All.: Spalletti Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella, Helgason (1? st Gonzalez), Hjulmand, Askildsen (16? st Blin), Di Francesco (16? st Strefezza), Colombo (25? st Ceesay), Banda (30? st Listkowski). All.: Baroni Arbitro: Marcenaro di Genova La seconda uscita casalinga del campionato non si conclude come sperato: la formazione di Marco Baroni riesce a strappare un punto al Napoli, collezionando un secondo pari consecutivo (entrambi per 1-1) indubbiamente prezioso in chiave salvezza. Meno ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) 4^ Giornata di Serie AStadio: Diego Armando MaradonaMarcatori (Assist): 27’ Elmas (Politano), 31’ Colombo (Hjulmand)(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, Anguissa (40? st Simeone), Ndombele (1? st Lobotka), Politano (26? st Lozano), Raspadori (1? st Zielinski), Elmas (10? st Kvaratskhelia), Osimhen. All.: Spalletti(4-3-3): Falcone, Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella, Helgason (1? st Gonzalez), Hjulmand, Askildsen (16? st Blin), Di Francesco (16? st Strefezza), Colombo (25? st Ceesay), Banda (30? st Listkowski). All.: Baroni Arbitro: Marcenaro di Genova La seconda uscita casalinga del campionato non si conclude come sperato: la formazione di Marco Baroni riesce a strappare un punto al, collezionando un secondo pari consecutivo (entrambi per 1-1) indubbiamente prezioso in chiave salvezza. Meno ...

anperillo : Ecco il solito limite del #Napoli: perdersi in casa contro le piccole. I troppi cambi obbligati in vista di #Lazio… - anperillo : #Banda sta facendo impazzire #DiLorenzo, che non ho mai visto così in difficoltà nonostante i raddoppi di #Anguissa… - Bianca34874951 : RT @fulviogiuliani: Brutta partita del #Napoli. Troppi cambi in partenza, affrettati all’evidenza. E poi la solita ansia con le ‘piccole’.… - cn1926it : Pioggia di insufficienze per #Spalletti dai quotidiani: sei cambi sono troppi - PasAH2O : @ilciccio67 Ci sono troppi 'tifosi' juventini. Meglio che cominciassero a guardare altrove perché va bene criticare… -