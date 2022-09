Musetti-Brouwer oggi, orario US Open 2022: programma preciso, dove vederlo in tv, streaming (Di giovedì 1 settembre 2022) Lorenzo Musetti punta al proprio miglior risultato in carriera all’US Open. Il tennista di Carrara è approdato al secondo turno in maniera assai faticosa, battendo il belga David Goffin in cinque combattutissimi set, e ora ha una bella opportunità per migliorare lo score del 2021, poiché incrocerà le armi contro l’olandese Gijs Brouwer. L’orange, numero 181 del mondo, ha battuto un po’ a sorpresa il francese Adrian Mannarino, fresco vincitore del torneo di Winston-Salem e a 26 anni ha conquistato così la terza vittoria in carriera nel circuito maggiore, dopo quelle nel torneo di Houston lo scorso aprile. L’allievo di Simone Tartarini, ventiseiesima testa di serie, dovrà prendere con le pinze questa sfida. Il match di secondo turno tra Lorenzo Musetti e Gijs Brouwer si giocherà ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Lorenzopunta al proprio miglior risultato in carriera all’US. Il tennista di Carrara è approdato al secondo turno in maniera assai faticosa, battendo il belga David Goffin in cinque combattutissimi set, e ora ha una bella opportunità per migliorare lo score del 2021, poiché incrocerà le armi contro l’olandese Gijs. L’orange, numero 181 del mondo, ha battuto un po’ a sorpresa il francese Adrian Mannarino, fresco vincitore del torneo di Winston-Salem e a 26 anni ha conquistato così la terza vittoria in carriera nel circuito maggiore, dopo quelle nel torneo di Houston lo scorso aprile. L’allievo di Simone Tartarini, ventiseiesima testa di serie, dovrà prendere con le pinze questa sfida. Il match di secondo turno tra Lorenzoe Gijssi giocherà ...

