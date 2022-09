Moto impenna e uccide una 34enne: Napoli, il video-choc | Immagini forti (Di giovedì 1 settembre 2022) Una morte terribile, quella di Elvira Zriba, colpita e uccisa da una Moto in impennata che correva a velocità folle sul lungomare di Napoli. Una morte la cui dinamica viene rivelata da un video, drammatico e impressionante, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, Immagini acquisite mercoledì dal reparto Infortunistica stradale. Nel video si vede la cameriera di origine tunisina, 34 anni, attraversare la strada sulle strisce pedonali di via Caracciolo. Elvira stava andando a buttare la spazzatura, quando però è stata falciata dalla Moto e scaraventata sull'asfalto per circa 20 metri. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni disperate ed è morta poco dopo. L'uomo che guidava la Moto non aveva neppure la patente. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Una morte terribile, quella di Elvira Zriba, colpita e uccisa da unainta che correva a velocità folle sul lungomare di. Una morte la cui dinamica viene rivelata da un, drammatico e impressionante, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona,acquisite mercoledì dal reparto Infortunistica stradale. Nelsi vede la cameriera di origine tunisina, 34 anni, attraversare la strada sulle strisce pedonali di via Caracciolo. Elvira stava andando a buttare la spazzatura, quando però è stata falciata dallae scaraventata sull'asfalto per circa 20 metri. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni disperate ed è morta poco dopo. L'uomo che guidava lanon aveva neppure la patente. La ...

