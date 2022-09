Mobilità elettrica - A Londra crescono le colonnine a scomparsa su strada

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo il test con le primeinstallate nei quartieri londinesi di Brent e Camden Town lo scorso anno, la start up britannica Trojan Energy ha appena firmato un contratto multimilionario (da 4,65 milioni di sterline, di cui 3,5 milioni di sterline garantiti da finanziamenti governativi) con il Barnet Council per l'installazione di 500 punti di ricarica "flat and flush" (letteralmente "piatto e a filo"), ovvero a. Questesono state progettate assieme alla Disability Rights UK per consentire ai residenti senza passi carrai o parcheggi privati di caricare i loro veicoli elettrici facilmente e localmente. Una buona notizia anche per quei fleet manager che si trovano ad affrontare in alcuni casi l'ostacolo insormontabile delle ricarche domestiche per poter assegnare veicoli elettrici ai propri colleghi. Grazie ...