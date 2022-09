Keylor Navas-Napoli, notizia a sorpresa dalla radio ufficiale (Di giovedì 1 settembre 2022) Keylor Navas è il prescelto dal Napoli per la porta. La prestazione di ieri di Alex Meret ha certamente convinto sia il club che Luciano Spalletti e per questo non c’è eccessiva preoccupazione nel caso in cui la trattativa per il costaricense non dovesse andare in porto. Ma, nonostante manchi sempre meno alla fine del mercato e nonostante sia difficile che il portiere troverà l’accordo con il PSG in pochissime ore, le sensazioni sulla riuscita non sono molto positive. Keylor Navas Napoli (Getty Images)Keylor Navas al Napoli? Può firmare anche domani La novità, però, la lancia Valter De Maggio ai microfoni di radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Il portiere costaricense, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022)è il prescelto dalper la porta. La prestazione di ieri di Alex Meret ha certamente convinto sia il club che Luciano Spalletti e per questo non c’è eccessiva preoccupazione nel caso in cui la trattativa per il costaricense non dovesse andare in porto. Ma, nonostante manchi sempre meno alla fine del mercato e nonostante sia difficile che il portiere troverà l’accordo con il PSG in pochissime ore, le sensazioni sulla riuscita non sono molto positive.(Getty Images)al? Può firmare anche domani La novità, però, la lancia Valter De Maggio ai microfoni diGoal, trasmissione in onda su Kiss Kiss. Il portiere costaricense, ...

