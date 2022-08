Juventus-Spezia (2-0), Allegri: “Paredes può farci crescere” (Di giovedì 1 settembre 2022) L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato al termine della vittoria per due a zero contro lo Spezia di Luca Gotti. Juventus-Spezia, Allegri: “Bremer solo crampi” Il tecnico toscano ha parlato cosi dei cambi: “Pogba è fuori, Paredes è appena arrivato: per questo motivo devo continuare a giocare con gli stessi giocatori. Con Di Maria ho rischiato molto, ma la squadra aveva bisogno di energia positiva con lui, Kostic che è entrato bene e Milik che ha fatto gol. Bremer ha avuto dei crampi, ha chiesto di uscire. È un po’ stanco, niente di che“. Sui nuovi acquisti: “Milik è un giocatore tecnicamente molto bravo. Ha fatto un gol straordinario stasera, è importante, è un titolare perché Vlahovic non può giocarle tutte. In più abbiamo Kean che finché la ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 1 settembre 2022) L’allenatore della, Massimiliano, ha parlato al termine della vittoria per due a zero contro lodi Luca Gotti.: “Bremer solo crampi” Il tecnico toscano ha parlato cosi dei cambi: “Pogba è fuori,è appena arrivato: per questo motivo devo continuare a giocare con gli stessi giocatori. Con Di Maria ho rischiato molto, ma la squadra aveva bisogno di energia positiva con lui, Kostic che è entrato bene e Milik che ha fatto gol. Bremer ha avuto dei crampi, ha chiesto di uscire. È un po’ stanco, niente di che“. Sui nuovi acquisti: “Milik è un giocatore tecnicamente molto bravo. Ha fatto un gol straordinario stasera, è importante, è un titolare perché Vlahovic non può giocarle tutte. In più abbiamo Kean che finché la ...

GiovaAlbanese : Tutti gli esordi di Federico #Gatti ?? 1/9/19 #SerieD Verbania Vs Ligorna [suo il gol che decide il match] ?? 27/… - SkySport : JUVENTUS-SPEZIA 2-0 Risultato finale ? ? #Vlahovic (9’) ? #Milik (90’+2’) ? SERIE A - 4^ giornata ??… - forumJuventus : #JuveSpezia, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con Miretti, Locatelli e Rabiot in mezzo al ca… - soccmagazine : Juventus-Spezia 2-0, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic-Milik per i 3 punti - Mattiat961 : RT @giampdisan: Caressa: 'Gatti, Mbappé fino a sei mesi fa lo vedevi in Tv come me, ora lo dovrai marcare. Cosa provi?' #Gatti: 'Veramente… -