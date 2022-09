Il finale di Detective Maria Kallio su Sky Investigation il 1° settembre, la seconda stagione ci sarà? (Di giovedì 1 settembre 2022) Detective Maria Kallio è la serie finlandese incentrata su una poliziotta che sogna di diventare un avvocato ma finisce per dirigere la squadra della omicidi di West Uusimaa. La prima stagione è composta da 10 episodi e ha debuttato in Italia in prima tv assoluta il 4 agosto scorso su Sky Investigation. La programmazione di Detective Maria Kallio si conclude il 1° settembre con gli ultimi due episodi, il nono e il decimo, che chiudono la prima stagione del poliziesco composta da singoli capitoli a sé stanti: ogni episodio, infatti, è basato sugli omonimi romanzi polizieschi di Leena Lehtolainen, in una trama tenuta insieme dalle vicende umane e professionali della protagonista. Ecco le trame degli episodi finali ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)è la serie finlandese incentrata su una poliziotta che sogna di diventare un avvocato ma finisce per dirigere la squadra della omicidi di West Uusimaa. La primaè composta da 10 episodi e ha debuttato in Italia in prima tv assoluta il 4 agosto scorso su Sky. La programmazione disi conclude il 1°con gli ultimi due episodi, il nono e il decimo, che chiudono la primadel poliziesco composta da singoli capitoli a sé stanti: ogni episodio, infatti, è basato sugli omonimi romanzi polizieschi di Leena Lehtolainen, in una trama tenuta insieme dalle vicende umane e professionali della protagonista. Ecco le trame degli episodi finali ...

