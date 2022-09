I deputati: “Tutti alla Camera”. Ma per ora Montecitorio è un deserto (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - La buvette è chiusa. Un segno inequivocabile. Nemmeno un supplì (vanno fortissimo dopo - e durante - le sedute). E' aperto il locale al piano di sotto, ‘il bar dei dipendenti', lo chiamano. Ma dovunque ti giri c'è il deserto. Mentre tanti leader in giro per l'Italia propongono che la Camera riapra per discutere di come sgonfiare le bollette degli italiani, in Transatlantico tutto tace. Solo gli arredi, a loro modo, parlano. I tappeti sono arrotolati accanto ai divanetti, le porte che danno sul cortile sono serrate. Nel corridoio che porta dall'ingresso di via della Missione alla galleria dei presidenti, dove si affaccia ‘Il Quinto Stato' di Mario Ceroli, che l'allora presidente Bertinotti volle nel Palazzo, compaiono giusto un paio di persone in cerca dei bagni o del bancomat (che - ironia della sorte o realismo? - si trova ... Leggi su agi (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - La buvette è chiusa. Un segno inequivocabile. Nemmeno un supplì (vanno fortissimo dopo - e durante - le sedute). E' aperto il locale al piano di sotto, ‘il bar dei dipendenti', lo chiamano. Ma dovunque ti giri c'è il. Mentre tanti leader in giro per l'Italia propongono che lariapra per discutere di come sgonfiare le bollette degli italiani, in Transatlantico tutto tace. Solo gli arredi, a loro modo, parlano. I tappeti sono arrotolati accanto ai divanetti, le porte che danno sul cortile sono serrate. Nel corridoio che porta dall'ingresso di via della Missionegalleria dei presidenti, dove si affaccia ‘Il Quinto Stato' di Mario Ceroli, che l'allora presidente Bertinotti volle nel Palazzo, compaiono giusto un paio di persone in cerca dei bagni o del bancomat (che - ironia della sorte o realismo? - si trova ...

