Gli Usa attaccano la Cina dopo il report dell’Onu sugli uiguri: «In corso un genocidio, Pechino dovrà risponderne» (Di giovedì 1 settembre 2022) Il documento era atteso da tempo. La sua pubblicazione era stata ostacolata dal governo cinese che negli ultimi anni ha opposto forte resistenza. Ma poco prima della mezzanotte del 31 agosto, proprio nell’ultimo giorno del mandato dell’Alta Commissaria Michelle Bachelet, il rapporto è stato diffuso. In 48 pagine, le Nazioni Unite hanno formulato diverse accuse contro la Cina, tra cui quelle di tortura a danno della componente musulmana degli uiguri, definendole «credibili» e citando possibili «crimini internazionali, in particolare crimini contro l’umanità». Il documento copre un periodo di vari anni nel quale le autorità cinesi avrebbero detenuto arbitrariamente fino a 1,8 milioni di uiguri e altre minoranze. Liz Truss, ministra degli Esteri britannica, parla di «nuove prove» delle «orribili violazioni dei diritti umani» commesse ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Il documento era atteso da tempo. La sua pubblicazione era stata ostacolata dal governo cinese che negli ultimi anni ha opposto forte resistenza. Ma poco prima della mezzanotte del 31 agosto, proprio nell’ultimo giorno del mandato dell’Alta Commissaria Michelle Bachelet, il rapporto è stato diffuso. In 48 pagine, le Nazioni Unite hanno formulato diverse accuse contro la, tra cui quelle di tortura a danno della componente musulmana degli, definendole «credibili» e citando possibili «crimini internazionali, in particolare crimini contro l’umanità». Il documento copre un periodo di vari anni nel quale le autorità cinesi avrebbero detenuto arbitrariamente fino a 1,8 milioni die altre minoranze. Liz Truss, ministra degli Esteri britannica, parla di «nuove prove» delle «orribili violazioni dei diritti umani» commesse ...

rubio_chef : E niente, deve ribadire che è un ignorante e in malafede: il sionismo è un movimento razzista, colonialista e supre… - AstroSamantha : Le Grandi Pianure settentrionali negli USA e Canada: immenso mosaico di campi coltivati.@WWF svolge un importante l… - MediasetTgcom24 : Gli Usa aiuteranno a potenziare le scorte di gas in Europa #russia #europa #usa #gas - bocairari : @dariodangelo91 @Twittytwitty17 Si spera che i repubblicani riescano a far prevalere la ragione e votino un candida… - AntonioSilverii : @Aramcheck76 @Emanuele676 Per AOC i contenuti ci sono, è una delle personalità politiche che ha più cambiato gli US… -