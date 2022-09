Extraprofitti, Conte: “Ho proposto al Mef di pubblicare le liste delle società che non hanno versato. I cittadini devono sapere” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ho proposto al Mef di pubblicare la lista delle società energetiche che hanno versato e di quelle che non hanno versato, in modo che tutti sappiano chi sta ottemperando a obblighi di legge e chi no”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Radio Cusano Campus, parlando delle tasse sugli Extraprofitti. Il governo “deve recuperare quei 9 miliardi di Extraprofitti non versati”, ribadisce Conte, “ma è anche vero che quella norma è stata scritta male: evidentemente anche il governo dei migliori può sbagliare”. Secondo il presidente dei cinque stelle “sul caro-energia siamo in fortissimo ritardo. Noi lo abbiamo detto sei mesi fa invocando interventi efficaci e tempestivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “Hoal Mef dila listaenergetiche chee di quelle che non, in modo che tutti sappiano chi sta ottemperando a obblighi di legge e chi no”. Così il leader del M5S, Giuseppe, a Radio Cusano Campus, parlandotasse sugli. Il governo “deve recuperare quei 9 miliardi dinon versati”, ribadisce, “ma è anche vero che quella norma è stata scritta male: evidentemente anche il governo dei migliori può sbagliare”. Secondo il presidente dei cinque stelle “sul caro-energia siamo in fortissimo ritardo. Noi lo abbiamo detto sei mesi fa invocando interventi efficaci e tempestivi ...

