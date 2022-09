Energia | Coldiretti | “Un’impresa agricola su 10 a rischio chiusura Necessario intervento | aumenti mettono a rischio un quarto del pil”

(Di giovedì 1 settembre 2022) “La filiera agroalimentare è in fibrillazione per l’aumento dei costi energetici: direttamente o indirettamente tutte le produzioni agricole hanno a che fare con l’. Molti prodotti sono aumentati in maniera incredibile ein discussione i 575 miliardi di euro dell’agroalimentare italiano che rappresenta circa undel pil italiano.su 10 rischia di cessare l’attività entro la fine dell’anno e una su 3 sta lavorando in perdita. E’unper rendere competitive le aziende intervenendo sui costi energetici e cercare di essere più autosufficienti”. Lo ha detto Lorenzo Bazzana, responsabile economico della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AngeloCiocca : I rincari dell'energia a famiglie e imprese mettono a rischio una filiera agroalimentare che dai campi alla tavola… - VendingNewsD : Coldiretti: il rincaro dell'energia e dei costi di produzione si abbatte sul beverage - VendingPeople : Coldiretti: il rincaro dell'energia e dei costi di produzione si abbatte sul beverage - VendingTV : Coldiretti: il rincaro dell'energia e dei costi di produzione si abbatte sul beverage - 4liveit : Coldiretti: “Incredibile aumento dei prezzi, dal +34% del burro al +15% delle uova: -

...dei prezzi del gas " denunciaPuglia - con la bolletta del bimestre schizzata alla stelle, mentre le aziende agricole, agrituristiche e agroalimentari fanno i conti con spese di, ...... il costo lievitato di nutrizioni,e packaging, un insieme di fattori " afferma Ernesto ...particolare le alte temperature e la mancanza di acqua con fioriture anticipate che " spiega...Il balzo dei prezzi costerà nel 2022 alle famiglie 564 euro soltanto per la spesa alimentare.... Coldiretti Vicenza: prezzi in volata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...