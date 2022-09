“Derby” in amichevole: a Treviglio BluBasket contro BB14 (Di giovedì 1 settembre 2022) Un’amichevole… Derby. Al PalaFacchetti di Treviglio giovedì 1 settembre si svolgerà un allenamento congiunto tra la Gruppo Mascio e la Bergamo Basket 2014. L’inizio del ‘Derby’ amichevole è fissato per le 18:00 e l’ingresso è libero, con apertura cancelli alle 17:30. Sarà una sfida particolare non solo in quanto in campo scendono le due realtà più importanti del panorama cestistico bergamasco, ma anche per capire a che punto sono le due squadre, che hanno iniziato la preparazione da una decina di giorni. La Blu Basket in ottica A2, la BB14 pr la stagione di Serie B. Saranno gli ex in campo: Salvatore Genovese e Luca Manenti. La seconda amichevole della Blu Basket con Bergamo arriva dopo la prima verifica sul campo con Torino ha lasciato riscontri e indicazioni ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 settembre 2022) Un’. Al PalaFacchetti digiovedì 1 settembre si svolgerà un allenamento congiunto tra la Gruppo Mascio e la Bergamo Basket 2014. L’inizio del ‘è fissato per le 18:00 e l’ingresso è libero, con apertura cancelli alle 17:30. Sarà una sfida particolare non solo in quanto in campo scendono le due realtà più importanti del panorama cestistico bergamasco, ma anche per capire a che punto sono le due squadre, che hanno iniziato la preparazione da una decina di giorni. La Blu Basket in ottica A2, lapr la stagione di Serie B. Saranno gli ex in campo: Salvatore Genovese e Luca Manenti. La secondadella Blu Basket con Bergamo arriva dopo la prima verifica sul campo con Torino ha lasciato riscontri e indicazioni ...

