Covid | quarantena da 7 a 5 giorni | attesa per vaccini aggiornati

(Di giovedì 1 settembre 2022) Cambiano le regole per laper i positivi al- 19. Il ministero della Salute ha emanato una nuova circolare in cui si stabilisce che chi risulta positivo a un test molecolare o ...

Agenzia_Ansa : Riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni e isolamento solo fino al 14esimo giorno in caso di positività persiste… - NicolaPorro : ?? Due mesi di dibattito ed ecco che il Css partorisce un topolino. Sulla #quarantena #covid vogliono fare uno 'scon… - repubblica : Covid, dal ministero della Salute via libera alla riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni - vvoxonline : #COVID: quarantena passa da 7 a 5 giorni - TG24info : Provincia – Covid, Asl: “La #quarantena passa da 7 a 5 giorni” | -

Cambiano le regole per laper i positivi al- 19. Il ministero della Salute ha emanato una nuova circolare in cui si stabilisce che chi risulta positivo a un test molecolare o antigenico, se asintomatico ...Dopo il parere del Consiglio superiore di Sanità, emanata dal ministero della Salute la circolare che riduce da 7 a 5 giorni la durata dellaper i casi che sono sempre stati asintomatici o già sintomatici ma da almeno due giorni senza più sintomi. In caso di positività persistente 'si potrà interrompere l'isolamento al ...Roma, 1 set. (askanews) - Cambiano le regole per la quarantena per i positivi al Covid-19. Il ministero della Salute ha emanato una nuova ...1 settembre 2022 - Dopo il parere emesso il 24 agosto dal Consiglio Superiore di Sanità ieri il Ministero della Salute ha emanato la Circolare che porta da 7 ...