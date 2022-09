Collina sul VAR: "Oggi sono 6 anni, è stato uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio" (Di giovedì 1 settembre 2022) Pierluigi Collina a sei anni dall'utilizzo della Var per la prima volta in una partita internazionale, l'1 settembre 2016. Ecco le sue parole riportate dall'ANSA:"Uno dei più grandi cambiamenti... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 1 settembre 2022) Pierluigia seidall'utilizzo della Var per la prima volta in una partita internazionale, l'1 settembre 2016. Ecco le sue parole riportate dall'ANSA:"Uno dei più...

Pall_Gonfiato : #Collina sui sei anni del #VAR - CAI150 : Domenica 4 settembre, il Cai Bari, la Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano Puglia e @universitalum organiz… - AlessandraCicc6 : RT @POKI33847251: Cammino sul pendio d'una collina verde. Erba, tra l'erba fiori come in un quadretto per bambini. Il cielo annebbiato, già… - SignoraDelleOr1 : RT @POKI33847251: Cammino sul pendio d'una collina verde. Erba, tra l'erba fiori come in un quadretto per bambini. Il cielo annebbiato, già… - ClaudioKlarke : RT @POKI33847251: Cammino sul pendio d'una collina verde. Erba, tra l'erba fiori come in un quadretto per bambini. Il cielo annebbiato, già… -