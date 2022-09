Chi era e cosa faceva il fratello di Piotta, morto a 59 anni (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ stato lo stesso Tommaso Zanello, in arte Piotta, ad annunciare quello che per l’artista è uno dei dolori più grandi di tutta la sua vita. All’età di 59 anni è infatti venuto a mancare suo fratello Fabio: le cause del decesso non sono state rese note. Zanello è morto i primi di agosto, ma il rapper romano ha voluto parlarne pubblicamente solo ora. Piotta ha pubblicato un post su Facebook con parole di enorme affetto per il fratello deceduto. “Per molti eri il Professore. Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mio fratellone. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l’amore che posso!”, scrive Piotta. L’artista prosegue citando un passaggio del libro ‘Testi tibetani sul viaggio dopo la morte’, curato proprio da Fabio Zanello. “Prima la terra ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ stato lo stesso Tommaso Zanello, in arte, ad annunciare quello che per l’artista è uno dei dolori più grandi di tutta la sua vita. All’età di 59è infatti venuto a mancare suoFabio: le cause del decesso non sono state rese note. Zanello èi primi di agosto, ma il rapper romano ha voluto parlarne pubblicamente solo ora.ha pubblicato un post su Facebook con parole di enorme affetto per ildeceduto. “Per molti eri il Professore. Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mione. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l’amore che posso!”, scrive. L’artista prosegue citando un passaggio del libro ‘Testi tibetani sul viaggio dopo la morte’, curato proprio da Fabio Zanello. “Prima la terra ...

