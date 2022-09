Cassano ancora contro Allegri: «Arthur al Liverpool, l’Italia è un Paese di incapaci e di mediocri» (Di giovedì 1 settembre 2022) Cassano continua la sua campagna contro Allegri. Su Instagram parla di Juve-Spezia. «Ieri ho visto Juve-Spezia e la Juve ha aperto i conti con un grandissimo gol, il secondo su punizione, bellissimo, di Vlahovic. Però poi fino al gol di Milik c’è stato anche stato qualche fischio. La Juve continua a non giocare bene. Non è che ce l’ho con la Juve o con Allegri, ma il problema che Allegri deve capire che la Juve non può giocare così. Lui ha detto che «non bisogna essere bellini ma vincere», lui allena alla carlona…» Poi rincara la dose sul suo pupillo Arthur, vicino al Liverpool. «Una cosa gravissima: Arthur. Per Allegri non era giocatore, non era buono, non lo teneva in considerazione. Oggi è andato al Liverpool. Il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022)continua la sua campagna. Su Instagram parla di Juve-Spezia. «Ieri ho visto Juve-Spezia e la Juve ha aperto i conti con un grandissimo gol, il secondo su punizione, bellissimo, di Vlahovic. Però poi fino al gol di Milik c’è stato anche stato qualche fischio. La Juve continua a non giocare bene. Non è che ce l’ho con la Juve o con, ma il problema chedeve capire che la Juve non può giocare così. Lui ha detto che «non bisogna essere bellini ma vincere», lui allena alla carlona…» Poi rincara la dose sul suo pupillo, vicino al. «Una cosa gravissima:. Pernon era giocatore, non era buono, non lo teneva in considerazione. Oggi è andato al. Il ...

napolista : #Cassano ancora contro #Allegri: «#Arthur al #Liverpool, l’#Italia è un Paese di incapaci e di mediocri» Su Instag… - OnoMoreTime : RT @GiuseppeFalcao: “#Haaland io ho grande paura che farà un buco nell’acqua. Nell’idea di Pep Guardiola non c’entra niente. Farà grande fa… - Michaeltana10 : RT @GiuseppeFalcao: “#Haaland io ho grande paura che farà un buco nell’acqua. Nell’idea di Pep Guardiola non c’entra niente. Farà grande fa… - ErMetty : RT @GiuseppeFalcao: “#Haaland io ho grande paura che farà un buco nell’acqua. Nell’idea di Pep Guardiola non c’entra niente. Farà grande fa… -