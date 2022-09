Calciomercato Serie A LIVE: Arthur va a Liverpool, in salita Navas-Napoli, smentite su Jordi Alba all’Inter (Di giovedì 1 settembre 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 1 SETTEMBRE Si era parlato di Jordi Alba all’Inter, ma continuano ad arrivare smentite (CLICCA QUI)Termina l’avventura di Arthur alla Juventus, il brasiliano va al LIVErpool (CLICCA QUI)Calciomercato Napoli, la strada per arrivare a Keylor Navas è in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 1 SETTEMBRE Si era parlato di, ma continuano ad arrivare(CLICCA QUI)Termina l’avventura dialla Juventus, il brasiliano va alrpool (CLICCA QUI), la strada per arrivare a Keylorè in ...

DiMarzio : .@juventusfc | Leandro #Paredes al #JMedical per le visite mediche: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #PSG, l'annuncio di #Galtier: '#Paredes ha raggiunto un accordo con la #Juventus' - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Lecce ai dettagli per l'arrivo in giallorosso dal #Bordeaux dell'ala destra Rémi #Oudin - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | @FcCrotoneOff, #Carraro ha firmato: il centrocampista arriva dall'@Atalanta_BC - MomentiCalcio : Serie A: Alle 20 stop al calciomercato in Italia, ma in alcune parti d’Europa si può ancora trattare -