Benfica vs Vizela – pronostico e possibili formazioni

Il Benfica e il Vizela iniziano il quinto turno della Primeira Liga quando si affronteranno venerdì 2 settembre all'Estadio do Sport Lisboa e Benfica. Gli uomini di Roger Schmidt arrivano al fine settimana come l'unica squadra ad aver vinto le quattro partite iniziali del campionato e cercheranno di continuare sulla stessa linea. Il calcio di inizio di Benfica vs Vizela è previsto alle 20 Anteprima della partita Benfica vs Vizela: a che punto sono le due squadre Benfica Il Benfica ha mantenuto il suo record del 100% nella nuova campagna di Primeira Liga mercoledì, quando ha rimontato da dietro per ottenere una vittoria per 3-2 contro una squadra resiliente del Pacos de Ferreira sul terreno di casa. Dopo essere passato in ...

