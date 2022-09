Bellussi è fornitore ufficiale de La Biennale di Venezia

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 settembre 2022) Per il quattordicesimo anno consecutivo, la cantina di Valdobbiadene servirà i propri vini alle cene di gala della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma dal 31 agosto al 10 settembre., la cantina di Valdobbiadene (TV) di proprietà della famiglia Martellozzo e vocata alla produzione di spumanti e Prosecco, si riconferma anche per il 2022delladie, nello specifico, della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che, diretta da Alberto Barbera, si svolgerà al Lido didal 31 agosto al 10 settembre prossimi. Per il quattordicesimo anno consecutivo,presiederà a uno degli eventi più importanti del panorama artistico-culturale mondiale con una selezione dei suoi più prestigiosi ...