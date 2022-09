Auto si ribalta e prende fuoco | muore bimba di 4 anni | feriti i genitori e la sorella

(Di giovedì 1 settembre 2022)di 4. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 1 settembre, intorno alle 10 e 30. Una macchina con a bordo quattro persone si èta sulla A12 Genova-Livorno tra i caselli di Versilia e Massa, all’altezza del viadotto 30. Secondo quanto ricostruito il veicolo dopo essersito ha preso. Con la piccola c’erano anche la mamma, il papà e la sorellina di 10. Per ladi 4non c’è stato nulla da fare. I suoi familiari sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio. Il tamponamento, il boato ...

Incidente sulla A12, muore una bambina Da quanto appreso al momento la piccola viaggiava a bordo di un'che si sarebbe cappottata e sarebbe anche andata in fiamme. Con lei c'erano sulla macchina ...