Alex Belli, la trasformazione è incredibile: l'attore come non l'avete mai visto | Irriconoscibile

La trasformazione presentata al pubblico da Alex Belli è impressionante: Irriconoscibile e come non lo avete mai visto. Uno dei protagonisti che ha lasciato senza parole il pubblico per il suo famoso triangolo amoroso che ha fatto parlare moltissimo il gossip è proprio lui, Alex Belli. Nel corso della trasmissione cui ha partecipato, ossia il talent Grande Fratello Vip, egli ha attirato l'attenzione per il flirt all'interno della casa con Soleil Sorge, professandosi innamorato della sua compagna Delia Duran. Oggi, l'uomo ha lasciato il suo vecchio look per cambiare totalmente lasciando senza parole i fan. Classe 1982, di professione modello, Alex Belli ha conquistato il pubblico per ...

