Alessia Prendi | morta a 12 anni mentre giocava sull’altalena crollata

(Di giovedì 1 settembre 2022), una bambina di 12, ècolpita dalla trave dell'altalena su cui stava giocando nel cortile dell'oratorio a San Pelino, frazione di Avezzano in provincia dell'Aquila. Si stava dondolandonel cortile della struttura parrocchiale, che funge da riferimento per i 2 mila abitanti del paesino, quando i pali verticali e la trave orizzontale a cui la seggiola era legata sono crollati, travolgendola.

Una bimba di appena 12 anni,, era appena stata colpita a morte da un tronco di legno che fungeva da trave di un'altalena . A soccorrere per primo la povera bimba è stato un infermiere, ...Il paese piange una bambina di 12 anni,, di origini albanesi, che stava giocando su un' altalena nel cortile interno dell'oratorio parrocchiale , luogo di ritrovo per molti ragazzini. ...Aperta un'inchiesta sulla morte di una bambina di 12 anni in seguito del crollo di una trave di una altalena nell'oratorio di San Pelino frazione di Avezzano, ...Avezzano, bimba muore schiacciata dall'altalena. Il soccorritore: "Non mi do pace. Non riesco ancora a capire come sia potuto succedere" ...