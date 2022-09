A San Marino l’aborto non è più un reato (Di giovedì 1 settembre 2022) Nella serata di ieri, 31 agosto, la piccola Repubblica di San Marino ha approvato la legge sull’aborto con 32 voti a favore, 7 contrari, 10 astenuti e 10 assenti Alla legge si è arrivati dopo un referendum che si era tenuto lo scorso settembre e che era stato voluto e promosso dai movimenti femministi, come l’Unione Donne Sammarinesi. Il referendum si era tenuto dopo 18 anni di tentativi di depenalizzare l’interruzione volontaria di gravidanza: con una maggioranza larghissima (77,3 per cento) e un’affluenza del 41 per cento, gli abitanti di San Marino avevano espresso un voto favorevole alla depenalizzazione, costringendo quindi il parlamento a modificare il codice penale e a disciplinarla con una legge. San Marino, il referendum volto alla depenalizzazione dell’abortoPrima dell’approvazione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Nella serata di ieri, 31 agosto, la piccola Repubblica di Sanha approvato la legge sulcon 32 voti a favore, 7 contrari, 10 astenuti e 10 assenti Alla legge si è arrivati dopo un referendum che si era tenuto lo scorso settembre e che era stato voluto e promosso dai movimenti femministi, come l’Unione Donne Sammarinesi. Il referendum si era tenuto dopo 18 anni di tentativi di depenalizzare l’interruzione volontaria di gravidanza: con una maggioranza larghissima (77,3 per cento) e un’affluenza del 41 per cento, gli abitanti di Sanavevano espresso un voto favorevole alla depenalizzazione, costringendo quindi il parlamento a modificare il codice penale e a disciplinarla con una legge. San, il referendum volto alla depenalizzazione delPrima dell’approvazione di ...

