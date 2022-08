Vuelta 2022, infortunio alla spalla per Alaphilippe: il francese è costretto al ritiro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 2022 nero di Julian Alaphilippe sembra non aver fine. Il campione del mondo in carica, infatti, è rimasto vittima di una brutta caduta durante l’undicesima tappa della Vuelta 2022, la ElPozo Alimentacion-Cabo de Gata di 191,2 chilometri, riportando un infortunio alla spalla destra. Il francese dell’Alpha-Vynil Quick Step è stato immediatamente soccorso con una vistosa fasciatura e portato via in barella, ritirandosi dunque dalla grande corsa spagnola. Adesso c’è apprensione per le sue condizioni fisiche in vista dei Mondiali in programma in Australia tra qualche settimana. Saranno gli esami strumentali a cui si sottoporrà a stabilire la gravità delle sue condizioni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilnero di Juliansembra non aver fine. Il campione del mondo in carica, infatti, è rimasto vittima di una brutta caduta durante l’undicesima tappa della, la ElPozo Alimentacion-Cabo de Gata di 191,2 chilometri, riportando unspdestra. Ildell’Alpha-Vynil Quick Step è stato immediatamente soccorso con una vistosa fasciatura e portato via in barella, ritirandosi dunque dgrande corsa spagnola. Adesso c’è apprensione per le sue condizioni fisiche in vista dei Mondiali in programma in Australia tra qualche settimana. Saranno gli esami strumentali a cui si sottoporrà a stabilire la gravità delle sue condizioni. SportFace.

